В Германии допустили возможность локальных отключений электроэнергии

Из-за напряженной ситуации в сфере энергоснабжения в ближайшие месяцы Германия может столкнуться с локальными отключениями электроэнергии.

Об этом заявил глава Федерального ведомства по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) Ральф Тислер в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны исходить из того, что зимой будут случаться блэкауты", - заявил Тислер.

При этом он уточнил, что речь идет о региональных и ограниченных по времени отключениях электричества. Их причиной, по словам Тислера, может быть не только нехватка электроэнергии, но и "целенаправленные отключения электросети", которые будут проводиться с целью обеспечения ее безопасности и надежности электроснабжения.

Глава BBK добавил, что риск отключений возрастет с января и февраля 2023 года. Однако в его ведомстве считают, что это будут краткосрочные отключения - так называемые "браунауты", - а не длительные отключения на масштабной территории ("блэкауты").

В то же время Тислер отметил, что местные власти не везде "действительно образцово" подготовлены к возможным перебоям с энергоснабжением и имеют точные планы действий на этот случай.

По мнению Тислера, существенная часть населения Германии также уже распознала риски, связанные с возможными блэкаутами зимой. "Однако это еще не повод для паники, - предупредил он. - Со всем, что мы наблюдаем сейчас, мы еще можем справиться. Нам нужно приспособиться. А это, в основном, людям удалось".

К 3 ноября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии были заполнены в среднем на 99,19%.

Согласно плану по хранению газа, подготовленному министерством экономики ФРГ, чтобы газа хватило в стране на весь холодный период, на начало февраля 2023 года уровень заполненности хранилищ не должен быть меньше 40%.