Парламент Чорногорії обмежив повноваження президента, депутатів звинуватили у перевороті

Депутати чорногорського парламенту у ніч 2 листопада ухвалили поправки до закону про президента, через які партія чинного президента Міло Джукановича та близькі до неї опозиційні партії звинуватили парламентську більшість у здійсненні конституційного перевороту.

Про це повідомив "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

За поправки, запропоновані проросійським "Демократичним фронтом", проголосував 41 депутат так званої "старої більшості", до якої належать "Демфронт", "Демократи", Соціалістична народна партія Чорногорії, громадянський рух URA Дрітана Абазовича, "Єдина Чорногорія" та "Справжня Чорногорія". Проти виступив один депутат, Генці Німанбегу з албанської партії Forca.

Депутатів Демократичної партії соціалістів, чий лідер Міло Джуканович наразі обіймає президентську посаду, під час голосування в залі не було.

Ухвалені зміни до закону обмежують конституційні повноваження президента.

Зокрема, змінюється процедура надання мандату на формування уряду. Фактично це право переходить від президента до парламентської більшості. Наразі, згідно з Конституцією Чорногорії, президент має виключні повноваження висувати кандидатуру очільника нового уряду.

Поправками до закону про президента парламентська більшість хоче насамперед створити умови для висування на посаду глави нового уряду очільника ліберально-консервативного Демократичного альянсу Міодрага Лекича, лояльного до Росії політика із досвідом дипломатичної діяльності за часів Югославії, який не підтримував чорногорську незалежність.

Поправки також вносять зміни в порядок призначення та відкликання послів - це право надається уряду замість президента. Наразі через суперечки між виконавчою владою та президентом Чорногорія не має послів у 18 країнах.

У початковій редакції змін до закону була також передбачена можливість початку процедури звільнення нинішнього президента Джукановича. Однак у фінальній версії цю опцію було видалено.

У вересні проросійська більшість вже пропонувала кандидатуру Лекича на пост глави уряду, але Джуканович відмовився її підтримати через процедурні порушення.

Після ухвалення змін до закону про президента новий уряд на чолі з Лекичем може бути обраний наприкінці листопада або в грудні.

Демократична партія соціалістів Джукановича та близькі до неї опозиційні партії звинуватили парламентську більшість у здійсненні конституційного перевороту, правовому насильстві та руйнуванні конституційного ладу Чорногорії. Ухвалений закон вони назвали "законом Лекича".

Десятки громадян зібралися напередодні ввечері біля парламенту, щоб висловити свій протест проти "конституційного перевороту".

Перманентна політична криза у Чорногорії триває з 2020 року, коли на парламентських виборах Демократична партія соціалістів та її союзники вперше втратили більшість.

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