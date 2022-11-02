Парламент Черногории ограничил полномочия президента, депутатов обвинили в перевороте

Депутаты черногорского парламента в ночь 2 ноября приняли поправки к закону о президенте, из-за которых партия действующего президента Мило Джукановича и близкие к ней оппозиционные партии обвинили парламентское большинство в совершении конституционного переворота.

Об этом сообщил "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

За поправки, предложенные пророссийским "Демократическим фронтом", проголосовал 41 депутат так называемого "старого большинства", к которому относятся "Демфронт", "Демократы", Социалистическая народная партия Черногории, гражданское движение URA Дритана Абазовича, "Единая Черногория" и "Настоящая Черногория". Против выступил один депутат, Генци Ниманбегу из албанской партии Forca.

Депутатов Демократической партии социалистов, чей лидер Мило Джуканович сейчас занимает президентский пост, во время голосования в зале не было.

Принятые изменения в закон ограничивают конституционные полномочия президента.

В частности, меняется процедура предоставления мандата на формирование правительства. Фактически это право переходит от президента к парламентскому большинству. Сейчас, согласно Конституции Черногории, президент имеет исключительные полномочия выдвигать кандидатуру главы нового правительства.

Поправками к закону о президенте парламентское большинство хочет прежде всего создать условия для выдвижения на должность главы нового правительства главы либерально-консервативного Демократического альянса Миодрага Лекича, лояльного к России политика с опытом дипломатической деятельности во времена Югославии, который не поддерживал черногорскую независимость.

Поправки также вносят изменения в порядок назначения и отзыва послов - это право предоставляется правительству вместо президента. Сейчас из-за споров между исполнительной властью и президентом Черногория не имеет послов в 18 странах.

В первоначальной редакции изменений в закон была также предусмотрена возможность начала процедуры увольнения нынешнего президента Джукановича. Однако в финальной версии эта опция была удалена.

В сентябре пророссийское большинство уже предлагало кандидатуру Лекича на пост главы правительства, но Джуканович отказался ее поддержать из-за процедурных нарушений.

После принятия изменений в закон о президенте новое правительство во главе с Лекичем может быть избрано в конце ноября или в декабре.

Демократическая партия социалистов Джукановича и близкие к ней оппозиционные партии обвинили парламентское большинство в совершении конституционного переворота, правовом насилии и разрушении конституционного строя Черногории. Принятый закон они назвали "законом Лекича".

Десятки граждан собрались накануне вечером возле парламента, чтобы выразить свой протест против "конституционного переворота".

Перманентный политический кризис в Черногории продолжается с 2020 года, когда на парламентских выборах Демократическая партия социалистов и ее союзники впервые потеряли большинство.

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