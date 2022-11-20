Вучич їде на переговори до Брюсселя у день, коли Косово почне штрафувати за сербські номери

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що поїде на переговори до Брюсселя у той день, коли Косово планує почати застосовувати штрафи для автомобілів на сербських номерах, що загрожує перерости у масштабну кризу в регіоні.

Про це повідомляє сербське "Новости", пише "Європейська правда".

За словами Вучича, переговори мають початися о 8 годині ранку 21 листопада. Він додав, що їде до Брюсселя для того, щоб Сербію не було підстав звинувачувати у відмові від перемовин.

Нагадаємо, з 21 листопада влада Косова почне штрафувати косовських сербів, чиї автомобілі не отримали національних косовських номерів. Вимогу перереєстрації автомобілів Приштина відкладала багато років поспіль через протести косовських сербів, але цього разу у Косово вирішили більше не йти на поступки. Косовські серби у відповідь почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожують протестами одразу після перших штрафів.

18 листопада у ЄС запропонували президенту Сербії Александару Вучичу та прем’єру Косова Альбіну Курті терміново, ще до 21 листопада, приїхати до Брюсселя на переговори у спробі уникнути кризи.

Детальніше про це - у статті "ЄвроПравди" За крок до вибуху: чи вдасться ЄС зупинити масштабний конфлікт між Сербією та Косовом