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Вучич едет на переговоры в Брюссель в день, когда Косово начнет штрафовать за сербские номера

Воскресенье, 20 ноября 2022, 14:01

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что поедет на переговоры в Брюссель в тот день, когда Косово планирует начать применять штрафы для автомобилей на сербских номерах, что грозит перерасти в масштабный кризис в регионе.

Об этом сообщает сербское "Новости", пишет "Европейская правда". 

По словам Вучича, переговоры должны начаться в 8 часов утра 21 ноября. Он добавил, что едет в Брюссель для того, чтобы Сербию не было оснований обвинять в отказе от переговоров. 

Напомним, с 21 ноября власти Косово начнут штрафовать косовских сербов, чьи автомобили не получили национальных косовских номеров. Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет подряд из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косово решили больше не идти на уступки. Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожают протестами сразу после первых штрафов.  

18 ноября в ЕС предложили президенту Сербии Александару Вучичу и премьеру Косово Альбину Курти срочно, еще до 21 ноября, приехать в Брюссель на переговоры в попытке избежать кризиса.

Подробнее об этом - в статье "ЕвроПравды" В шаге от взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косово

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