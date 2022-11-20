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У Косово підтвердили зміну правил для автомобільних номерів, через які виникла криза із Сербією

Неділя, 20 листопада 2022, 19:35

Поліція частково визнаного Косова в неділю опублікувала роз’яснення нових правил для автомобільних номерних знаків, підтверджуючи наміри Приштини запровадити їх із 22 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні поліції нагадується, що з 1 листопада відповідно до рішення уряду вона почала видавати попередження власникам транспортних засобів із зареєстрованими сербськими номерами.

"Згідно з рішенням, видача попереджень триватиме до 21 листопада, а після цієї дати з 22 листопада до 21 січня 2023 року включно щодо всіх власників транспортних засобів, які в’їжджають на територію Республіки Косово з незаконними номерними знаками поліція Косова почне здійснювати штрафні санкції відповідно до чинного законодавства", – зазначається в повідомленні.

Вимогу перереєстрації автомобілів Приштина відкладала багато років поспіль через протести косовських сербів, але цього разу у Косово вирішили більше не йти на поступки. Косовські серби у відповідь почали виходити з місцевих органів влади та поліції і погрожують протестами одразу після перших штрафів.

Раніше в ЄС запропонували президенту Сербії Александару Вучичу та прем’єру Косова Альбіну Курті терміново приїхати до Брюсселя на переговори у спробі уникнути кризи.

Однак Вучич лише в неділю підтвердив, що поїде на переговори до Брюсселя 21 листопада – тобто в той день, коли Косово планує почати застосовувати штрафи для автомобілів на сербських номерах, що загрожує перерости у масштабну кризу в регіоні.

Детальніше про це - у статті ЄвроПравди: За крок до вибуху: чи вдасться ЄС зупинити масштабний конфлікт між Сербією та Косовом.

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