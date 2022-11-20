В Косово подтвердили изменение правил для автомобильных номеров, из-за которых возник кризис с Сербией

Полиция частично признанного Косово в воскресенье опубликовала разъяснения новых правил для автомобильных номерных знаков, подтверждая намерения Приштины ввести их с 22 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В сообщении полиции напоминается, что с 1 ноября в соответствии с решением правительства она начала выдавать предупреждения владельцам транспортных средств с зарегистрированными сербскими номерами.

"Согласно решению, выдача предупреждений продлится до 21 ноября, а после этой даты с 22 ноября до 21 января 2023 года включительно в отношении всех владельцев транспортных средств, въезжающих на территорию Республики Косово с незаконными номерными знаками полиция Косово начнет осуществлять штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в сообщении.

Требование перерегистрации автомобилей Приштина откладывала много лет подряд из-за протестов косовских сербов, но на этот раз в Косово решили больше не идти на уступки. Косовские сербы в ответ начали выходить из местных органов власти и полиции и угрожают протестами сразу после первых штрафов.

Ранее в ЕС предложили президенту Сербии Александару Вучичу и премьеру Косово Альбину Курти срочно приехать в Брюссель на переговоры в попытке избежать кризиса.

Однако Вучич только в воскресенье подтвердил, что поедет на переговоры в Брюссель 21 ноября - то есть в тот день, когда Косово планирует начать применять штрафы для автомобилей на сербских номерах, что грозит перерасти в масштабный кризис в регионе.

Подробнее об этом - в статье ЕвроПравды: В шаге от взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косово.