Лідер республіканців у Палаті представників США хоче сформувати комітет із розслідування дій Китаю

Член Республіканської партії США Кевін Маккарті, який нині очолює групу однопартійців у Палаті представників Конгресу, оголосив про наміри сформувати спеціальний комітет з питань Китаю в разі, якщо його оберуть спікером.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Коли йдеться про викрадення інтелектуальної власності, то Китай є країною номер один. Ми покладемо цьому край і більше не дозволимо адміністрації (Джо Байдена) сидіти склавши руки і дозволяти Китаю робити те, що вони роблять з Америкою", – заявив Маккарті.

Він також повторив стурбованість директора Федерального бюро розслідувань Кристофера Рея існуванням так званих "поліцейських відділків" Китаю у США, які можуть використовуватися для тиску на дисидентів та опозицію за кордоном.

Крім того, республіканець пообіцяв, що в разі обрання спікером Палати представників США усуне ряд демократів із ключових комітетів – зокрема з питань розвідки та закордонних справ.

Відносини США й Китаю різко загострилися з часів попередньої адміністрації Дональда Трампа. Вашингтон звинувачує Пекін у промисловому шпигунстві, втручанні у внутрішню політику держав та утисках прав національних меншин.

Республіканська партія, за прогнозами, матиме незначну більшість у нижній палаті Конгресу після проміжних виборів, а отже, зможе призначити свого спікера. Маккарті, як очікується, буде знову обраний лідером консерваторів і автоматично буде главою Палати представників.

Нинішня спікерка, 82-річна демократка Ненсі Пелосі, вже заявила, що не буде балотуватися на керівну посаду в партії.

Як повідомлялося, республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США, яка почне роботу в січні 2023 року, планує ініціювати розслідування бізнес-діяльності президента Джо Байдена та його сина Гантера.