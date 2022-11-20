Лидер республиканцев в Палате представителей США хочет сформировать комитет по расследованию действий Китая

Член Республиканской партии США Кевин Маккарти, который сейчас возглавляет группу однопартийцев в Палате представителей Конгресса, объявил о намерениях сформировать специальный комитет по вопросам Китая в случае, если его изберут спикером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Когда речь идет о похищении интеллектуальной собственности, то Китай является страной номер один. Мы положим этому конец и больше не позволим администрации (Джо Байдена) сидеть сложа руки и позволять Китаю делать то, что они делают с Америкой", - заявил Маккарти.

Он также повторил обеспокоенность директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя существованием так называемых "полицейских участков" Китая в США, которые могут использоваться для давления на диссидентов и оппозицию за рубежом.

Кроме того, республиканец пообещал, что в случае избрания спикером Палаты представителей США устранит ряд демократов из ключевых комитетов - в частности по вопросам разведки и иностранных дел.

Отношения США и Китая резко обострились со времен предыдущей администрации Дональда Трампа. Вашингтон обвиняет Пекин в промышленном шпионаже, вмешательстве во внутреннюю политику государств и ущемлении прав национальных меньшинств.

Республиканская партия, по прогнозам, будет иметь незначительное большинство в нижней палате Конгресса после промежуточных выборов, а значит, сможет назначить своего спикера. Маккарти, как ожидается, будет вновь избран лидером консерваторов и автоматически будет главой Палаты представителей.

Нынешний спикер, 82-летняя демократка Нэнси Пелоси, уже заявила, что не будет баллотироваться на руководящую должность в партии.

Как сообщалось, республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США, которое начнет работу в январе 2023 года, планирует инициировать расследование бизнес-деятельности президента Джо Байдена и его сына Хантера.