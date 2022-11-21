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Сійярто летить до Сочі на організований "Росатомом" форум

Понеділок, 21 листопада 2022, 07:24

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в ніч на понеділок вилетів до російського Сочі, щоб взяти участь у форму "Атомекспо".

Про це, як передає "Європейська правда", Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніч ще далеко не закінчилася, але нам треба йти. Вранці у мене зустріч в Сочі. "Атомекспо" - одна з найважливіших зустрічей атомної галузі. В умовах глобальної енергетичної кризи для країни безпрецедентно важливо мати можливість виробляти необхідну кількість енергії. Атомна електростанція "Пакш" відіграє ключову роль у нашій енергетичній безпеці" - написав він незадовго до 4 ранку в аеропорту Будапешта.

Раніше Сійярто заявляв, що Угорщина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, які можуть перервати постачання ядерної енергії.

Контрольований державою російський атомний гігант "Росатом" уклав контракт на будівництво нового реактора в Угорщині, який, як очікується, почне працювати до 2030 року.

"Росатом" виступає організатором форуму "Атомекспо", який відбудеться 21-22 листопада.

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Угорщина

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