Сийярто летит в Сочи на организованный "Росатомом" форум

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ночь на понедельник вылетел в российский Сочи, чтобы принять участие в форме "Атомэкспо".

Об этом, как передает "Европейская правда", Сийярто написал на своей странице в Facebook.

"Ночь еще далеко не закончилась, но нам надо идти. Утром у меня встреча в Сочи. "Атомэкспо" - одна из важнейших встреч атомной отрасли. В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии. Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в нашей энергетической безопасности" - написал он незадолго до 4 утра в аэропорту Будапешта.

Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия не поддержит никаких санкций Европейского Союза против России, которые могут прервать поставки ядерной энергии.

Контролируемый государством российский атомный гигант "Росатом" заключил контракт на строительство нового реактора в Венгрии, который, как ожидается, начнет работать до 2030 года.

"Росатом" выступает организатором форума "Атомэкспо", который состоится 21-22 ноября.