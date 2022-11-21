У Швеції через сильний снігопад скасували низку регіональних потягів

У Швеції через сильний снігопад, що накрив південні райони країни з вечора суботи, довелося скасувати низку залізничних рейсів і на понеділок 21 листопада.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Після того, як для районів Стокгольма й Уппсали оголосили помаранчеве попередження через негоду, усі оператори залізниці провели нараду з транспортною адміністрацією, де йшлося про необхідність скоротити кількість потягів на маршрутах, порівняно зі звичайною.

Після цього оператор SJ скасував усі регіональні потяги між Стокгольмом та Уппсалою, але оскільки це не єдина компанія, яка обслуговує маршрут, пасажири можуть використати свій на потягах інших операторів, якщо не хочуть переносити поїздку на інший день.

Скасування є і на інших напрямках та в інших компаній-операторів. Для потягів далекого прямування можливі затримки. Транспортна адміністрація закликала людей за можливості відкласти свої поїздки, оскільки дорога може бути довшою і складнішою.

У деяких районах через сніг скасували також автобусні рейси.

