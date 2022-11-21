В Швеции из-за сильного снегопада отменили ряд региональных поездов

В Швеции из-за сильного снегопада, накрывшего южные районы страны с вечера субботы, пришлось отменить ряд железнодорожных рейсов и на понедельник 21 ноября.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

После того, как для районов Стокгольма и Уппсалы объявили оранжевое предупреждение из-за непогоды, все операторы железной дороги провели совещание с транспортной администрацией, где речь шла о необходимости сократить количество поездов на маршрутах, по сравнению с обычной.

После этого оператор SJ отменил все региональные поезда между Стокгольмом и Уппсалой, но поскольку это не единственная компания, которая обслуживает маршрут, пассажиры могут использовать свой на поездах других операторов, если не хотят переносить поездку на другой день.

Отмены есть также на других направлениях и у других компаний-операторов. Для поездов дальнего следования возможны задержки. Транспортная администрация призвала людей по возможности отложить свои поездки, поскольку дорога может быть более длинной и трудной.

В некоторых районах из-за снега отменили также автобусные рейсы.