Винищувачі НАТО у країнах Балтії за останній тиждень двічі піднімали для супроводу російських

За останній тиждень літаки НАТО, що базуються у Литві та Естонії, двічі підіймали для супроводу російських винищувачів і один раз - цивільного авіарейсу.

Як повідомляє LRT, про це повідомили у міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У вівторок минулого тижня винищувачі НАТО підняли через цивільний "Боїнг", який прямував з Польщі до Білорусі через повітряний простір Литви - через те, що він перестав підтримувати зв’язок з диспетчерами повітряного руху у Варшаві та Вільнюсі.

У середу літаки підіймали через російський Су-24, який летів через міжнародний повітряний простір з Калінінградської області і повернувся туди.

У четвер так само супроводжували російський літак з Калінінградської області, скоріш за все Су-30СМ.

Обидва російські літаки рухалися з неактивованим транспондером, без плану польоту та не підтримували контакт з регіональним центром контролю повітряного руху.

Також минулого тижня повідомляли, що російські винищувачі "непрофесійно і небезпечно" наблизились до кораблів НАТО у Балтійському морі.