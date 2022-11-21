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Винищувачі НАТО у країнах Балтії за останній тиждень двічі піднімали для супроводу російських

Понеділок, 21 листопада 2022, 13:34

За останній тиждень літаки НАТО, що базуються у Литві та Естонії, двічі підіймали для супроводу російських винищувачів і один раз - цивільного авіарейсу.

Як повідомляє LRT, про це повідомили у міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

У вівторок минулого тижня винищувачі НАТО підняли через цивільний "Боїнг", який прямував з Польщі до Білорусі через повітряний простір Литви - через те, що він перестав підтримувати зв’язок з диспетчерами повітряного руху у Варшаві та Вільнюсі. 

У середу літаки підіймали через російський Су-24, який летів через міжнародний повітряний простір з Калінінградської області і повернувся туди.

У четвер так само супроводжували російський літак з Калінінградської області, скоріш за все Су-30СМ. 

Обидва російські літаки рухалися з неактивованим транспондером, без плану польоту та не підтримували контакт з регіональним центром контролю повітряного руху. 

Також минулого тижня повідомляли, що російські винищувачі "непрофесійно і небезпечно" наблизились до кораблів НАТО у Балтійському морі. 

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