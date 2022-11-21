Истребители НАТО в странах Балтии за последнюю неделю дважды поднимали для сопровождения самолетов РФ 

За последнюю неделю самолеты НАТО, базирующиеся в Литве и Эстонии, дважды поднимали для сопровождения российских истребителей и один раз - гражданского авиарейса.

Как сообщает LRT, об этом сообщили в министерстве обороны, пишет "Европейская правда".

Во вторник на прошлой неделе истребители НАТО подняли из-за гражданского "Боинга", который направлялся из Польши в Беларусь через воздушное пространство Литвы - из-за того, что он перестал поддерживать связь с диспетчерами воздушного движения в Варшаве и Вильнюсе.

В среду самолеты поднимали из-за российского Су-24, который летел через международное воздушное пространство из Калининградской области и вернулся туда.

В четверг так же сопровождали российский самолет из Калининградской области, скорее всего, Су-30СМ.

Оба российских самолета двигались с неактивированным транспондером, без плана полета и не поддерживали контакт с региональным центром контроля воздушного движения.

Также на прошлой неделе сообщалось, что российские истребители "непрофессионально и опасно" приблизились к кораблям НАТО в Балтийском море.