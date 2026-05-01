Качка: Україна може закрити більшість переговорних розділів з ЄС за 12-18 місяців

Україна здатна закрити більшість розділів переговорів про вступ до Європейського Союзу протягом наступних 12-18 місяців і вийти на підписання договору про членство вже у 2027 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю Качка нагадав, що Європейський Союз передав українській стороні вимоги (бенчмарки) для відкриття переговорних кластерів наперед.

"Загалом ми маємо 145 вимог ЄС. Більшість із них стосується приведення українського законодавства до стандартів Союзу, а також практики щоденної роботи інституцій. Усі ці вимоги є реалістичними. За наступні 12-18 місяців можна закрити більшість переговорних розділів і вийти наступного року на підписання договору про вступ до ЄС", – наголосив Качка.

Він уточнив, що у березні Україна отримала другу порцію умов для успішного завершення технічних переговорів за всіма розділами. Наразі технічна робота з Єврокомісією ведеться по всіх шести кластерах.

Качка підкреслив, що після підписання договору про вступ документ підлягатиме ратифікації в парламентах держав-членів ЄС та України, що триватиме кілька років.

За даними видання FT, темп реформ і різне бачення швидкості вступу посилили напругу між Україною і ЄС.

Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ. За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.

Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.

