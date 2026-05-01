У Британії жителів 1200 будинків евакуювали через бомбу часів Другої світової

У британському місті Плімут на будівельному майданчику в районі Саутвей виявили німецьку авіабомбу часів Другої світової війни – у п'ятницю фахівці планують знищити снаряд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Через небезпеку операції влада встановила 400-метрову зону відчуження. Жителів понад 1200 будинків було евакуйовано.

Полковник Нік Хенді, старший офіцер з вибухотехнічних робіт, пояснив, що бомбу було неможливо просто вивезти, оскільки її детонатори не вдалося повністю оцінити.

Бригади насипали велику кількість піску навколо бомби, щоб мінімізувати більшу частину збитків для прилеглої території.

"Багато людей кажуть: ну, вона лежала в землі 80 років, у чому проблема? Проста причина в тому, що саме детонатори змушують її вибухнути", – пояснив він журналістам.

Людям, які проживають всередині кордону, було наказано залишити свої домівки, а поліція та Королівський флот попередили, що ніхто не повинен повертатися до зони заборони з будь-якої причини, доки операція не буде завершена.

