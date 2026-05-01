Мелоні відреагувала на відставку журі Венеційської бієнале

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відреагувала на рішення журі 61-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанської бієнале подати у відставку на тлі скандалу щодо участі Росії та Ізраїлю.

Заяву очільниці італійського уряду наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Мелоні вказала, що прочитала про відставку журі "спускаючись сходами".

"Я трохи заплуталася в динаміці цієї справи, тому залишуся при своїй початковій позиції: уряд заявив, що не згоден з рішенням щодо російського павільйону, а Бієнале – автономна організація, і Буттафуоко (президент Фонду Венеційської бієнале. – Ред.) – дуже здібна людина. На його місці я б не зробила такого вибору", – сказала вона.

Як відомо, шестеро членів міжнародного журі Венеційської бієнале разом із головою Соланж Олівейрою Фаркаш подали у відставку після скандалу навколо участі Росії та Ізраїлю.

Організатори Венеційської бієнале змінили формат вручення нагород після відставки міжнародного журі, зокрема за приз змагатимуться також Росія та Ізраїль.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

У відповідь на присутність російського павільйону ЄС офіційно зупинив трирічний грант Венеційській бієнале на суму 2 млн євро.