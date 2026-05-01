Естонія схвалила заходи щодо зміцнення оборони, зокрема протидії безпілотникам

Уряд Естонії ухвалив законопроєкти, пов’язані з посиленням обороноздатності країни, зокрема був схвалений проєкт, який створює багаторівневу систему протидії дронам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Зокрема, естонський уряд чітко визначив ролі захисту від дронів у мирний час. Сили оборони, поліція та власники критичної інфраструктури отримують ширші повноваження для нейтралізації загрози.

"Поліція боротиметься з дронами в мирний час, військові – збиватимуть бойові безпілотники. За необхідності служби доповнюватимуть одна одну", – прокоментував прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

У 2026–2027 роках планується закупити додаткові засоби для виявлення та нейтралізації дронів.

У східній та північній Естонії буде впроваджено акустичну систему спостереження за об’єктами, що летять на низькій висоті, а до кінця 2027 року планується виявляти БпЛА на малих висотах по всій країні.

Також Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, поданий Міністерством оборони, про внесення змін до Закону про організацію Сил оборони та пов’язаних з ним законів. Це рішення створює умови для залучення союзників у разі гібридних сценаріїв, таких як хвиля біженців.

Також у рамках змін впроваджуються визначення "безпосередньої близькості" зони безпеки Сил оборони та "зони безпеки суден", щоб розширити повноваження військових щодо контролю за діяльністю у прилеглих районах.

Крім того, затверджуються заходи та право в разі підвищеної загрози регулювати судноплавство та встановлювати контроль. Сили оборони отримають право на опитування особи та перевірку документів. Після зміни закону у Сил оборони також з’явиться право за необхідності конфіскувати майно або затримувати особу.

Також нещодавно у Міністерстві оборони Естонії розпочали зміни до правил, які спростять прийняття на озброєння нових безпілотників.

Перед тим естонський уряд ухвалив рішення призупинити програму закупівлі нових бойових машин і спрямувати виділені на ці цілі пів мільярда євро, зокрема, на засоби протиповітряної оборони, дрони та безпілотні системи.