Косово на прохання США на 2 дні відклало штрафи для сербських водіїв

Косово відклало плани з штрафування водіїв, які відмовляються замінити старі автомобільні номерні знаки, видані Сербією, ще на 48 годин, після того, як Сполучені Штати попросили про відстрочку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Суперечка щодо номерних знаків майже два роки розпалювала напруженість між Сербією та її колишньою провінцією, яка проголосила незалежність у 2008 році і є домом для сербської меншини на півночі, яка підтримується Белградом.

Близько 50 000 етнічних сербів, які проживають там, відмовляються визнавати владу Приштини і досі вважають себе частиною Сербії. Белград заявив, що ніколи не визнає незалежність Косова.

Сотні поліцейських, суддів, прокурорів та інших державних службовців з-поміж сербської меншини звільнилися з роботи на початку цього місяця після того, як Приштина постановила, що місцеві серби повинні нарешті замінити автомобільні номери, видані лояльними до Белграда косовськими сербськими муніципальною владою, на косовські державні.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті сигналізував про затримку в своєму пості в Twitter рано вранці у вівторок. "Я приймаю його (американського посла) прохання про 48-годинну відстрочку ... Я радий працювати з США і ЄС, щоб знайти рішення протягом наступних двох днів" – заявив він.

Раніше косовська поліція заявила, що штрафи повинні почати виписувати з 08:00 за місцевим часом у вівторок. Вони торкнуться близько 10 000 водіїв.

Приштина і Белград не змогли домовитися в понеділок після проведення екстрених переговорів за посередництва ЄС, і Брюссель попередив про "ескалацію насильства".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, який головував на переговорах, основні звинувачення поклав на Косово у відхиленні пропозиції ЄС про те, як вирішити суперечку щодо автомобільних номерів.

Опозиція в Приштині також звинуватила Курті в тому, що він поставив під загрозу відносини зі Сполученими Штатами як найбільшим союзником Косова.

Курті заявив, що він більше зацікавлений у досягненні остаточної угоди з Сербією, в якій обидві країни визнають одна одну як незалежні держави.

Президент Сербії Александар Вучич заявив пізно ввечері в понеділок, що його країна припинить видачу та поновлення автомобільних номерів для північної частини Косова, але попередив про зростання напруженості.

"Ми отримали останні розвідувальні дані нещодавно, ситуація дуже складна і знаходиться на межі конфлікту", - сказав Вучич.

НАТО, яка має близько 3700 миротворців на території Косова, заявила, що готова втрутитися, якщо виникне загроза безпеці.

Детальніше про це - у статті ЄвроПравди За крок до вибуху: чи вдасться ЄС зупинити масштабний конфлікт між Сербією та Косовом