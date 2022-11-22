Косово по просьбе США на 2 дня отложило штрафы для сербских водителей

Косово отложило планы по штрафованию водителей, которые отказываются заменить старые автомобильные номерные знаки, выданные Сербией, еще на 48 часов, после того, как Соединенные Штаты попросили об отсрочке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Спор о номерных знаках почти два года разжигал напряженность между Сербией и ее бывшей провинцией, которая провозгласила независимость в 2008 году и является домом для сербского меньшинства на севере, которое поддерживается Белградом.

Около 50 000 этнических сербов, проживающих там, отказываются признавать власть Приштины и до сих пор считают себя частью Сербии. Белград заявил, что никогда не признает независимость Косово.

Сотни полицейских, судей, прокуроров и других государственных служащих из числа сербского меньшинства уволились с работы в начале этого месяца после того, как Приштина постановила, что местные сербы должны наконец заменить автомобильные номера, выданные лояльными к Белграду косовскими сербскими муниципальными властями, на косовские государственные.

Премьер-министр Косово Альбин Курти сигнализировал о задержке в своем посте в Twitter рано утром во вторник. "Я принимаю его (американского посла) просьбу о 48-часовой отсрочке ... Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней" - заявил он.

Ранее косовская полиция заявила, что штрафы должны начать выписывать с 08:00 по местному времени во вторник. Они коснутся около 10 000 водителей.

Приштина и Белград не смогли договориться в понедельник после проведения экстренных переговоров при посредничестве ЕС, и Брюссель предупредил об "эскалации насилия".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, который председательствовал на переговорах, основные обвинения возложил на Косово в отклонении предложения ЕС о том, как решить спор относительно автомобильных номеров.

Оппозиция в Приштине также обвинила Курти в том, что он поставил под угрозу отношения с Соединенными Штатами как крупнейшим союзником Косово.

Курти заявил, что он больше заинтересован в достижении окончательного соглашения с Сербией, в котором обе страны признают друг друга как независимые государства.

Президент Сербии Александар Вучич заявил поздно вечером в понедельник, что его страна прекратит выдачу и возобновление автомобильных номеров для северной части Косово, но предупредил о росте напряженности.

"Мы получили последние разведывательные данные недавно, ситуация очень сложная и находится на грани конфликта", - сказал Вучич.

НАТО, которая имеет около 3700 миротворцев на территории Косово, заявила, что готова вмешаться, если возникнет угроза безопасности.

Подробнее об этом - в статье ЕвроПравды За шаг до взрыва: удастся ли ЕС остановить масштабный конфликт между Сербией и Косово