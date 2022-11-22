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Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Вівторок, 22 листопада 2022, 08:47

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген заявив, що на найближчу конференцію не запросили представників влади РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені" - написав Гойсген.

Нагадаємо, глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід виключати. 

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Мюнхен

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