Росію не запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген заявив, що на найближчу конференцію не запросили представників влади РФ.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Російські посадовці не запрошені на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їхньої пропаганди. Ми хочемо обговорити майбутнє Росії з лідерами російської опозиції та вигнанцями - їхні голоси мають бути почуті та посилені" - написав Гойсген.

Russian officials are not invited to #MSC2023. We will not give them a platform for their propaganda. We want to discuss Russia's future with Russian opposition leaders and exiled people - THEIR voices need to be heard and amplified. — Christoph Heusgen (@MSCheusgen) November 21, 2022

Нагадаємо, глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід виключати.