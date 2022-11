Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что на ближайшую конференцию не пригласили представителей власти РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Российские чиновники не приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года. Мы не дадим им площадку для их пропаганды. Мы хотим обсудить будущее России с лидерами российской оппозиции и изгнанниками - их голоса должны быть услышаны и усилены", - написал Хойсген.

Russian officials are not invited to #MSC2023. We will not give them a platform for their propaganda. We want to discuss Russia's future with Russian opposition leaders and exiled people - THEIR voices need to be heard and amplified.