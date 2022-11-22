ЄС пом'якшив план обмеження цін на російську нафту напередодні схвалення - ЗМІ

Європейський Союз пом'якшив свою останню пропозицію щодо обмеження цін на експорт російської нафти, відклавши його повну реалізацію та пом'якшивши ключові положення про доставку.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство, ЄС запропонував ввести 45-денний перехідний період. Він застосовуватиметься до нафти, завантаженої до 5 грудня (коли має набути чинності нафтове ембарго. - Ред.) і розвантаженої до 19 січня. Цей крок приводить ЄС у відповідність до пункту, раніше оголошеного США та Британією.

Проєкт рішення також пом’якшив попереднє положення, яке на невизначений термін забороняло суднам, що перевозять російську сиру нафту, закуплену за вищою ціною від встановленого порогу, доступ до європейських послуг для поставок будь-якої нафти незалежно від походження.

Тепер у документі йдеться, що судну, яке "навмисно" транспортувало російську сиру нафту або нафтопродукти, закуплені за вищою ціною, буде заборонено отримувати послуги, пов’язані з транспортуванням російської сирої нафти або нафтопродуктів, "протягом 90 днів після дати вивантаження вантажу, придбаного вище граничної ціни".

ЄС також пропонує 90-денний перехід у разі будь-яких майбутніх змін рівня граничної ціни.

Посли ЄС мають зустрітися у середу з метою затвердження обмеження. Очікується, що на зустрічі дипломати також обговорять рівень цін.

Якщо вони підтримають цю пропозицію, ЄС та "Група семи" можуть оголосити обмеження вже цього вечора.

За даними ЗМІ, "Група семи" та ЄС планують погодити домовленість про обмеження цін на російську нафту в районі $60-70 за барель.

Обмеження заборонить компаніям надавати послуги доставки та послуги, такі як страхування, посередництво та фінансову допомогу, необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу, якщо тільки нафта не буде продана за ціною, нижчою від погодженого порогу.