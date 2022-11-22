ЕС смягчил план ограничения цен на российскую нефть в преддверии одобрения - СМИ

Европейский Союз смягчил последнее предложение об ограничении цен на экспорт российской нефти, отложив его полную реализацию и смягчив ключевые положения о доставке.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ЕС предложил ввести 45-дневный переходный период. Он будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря (когда должно вступить в силу нефтяное эмбарго. - Ред.) и разгруженной до 19 января. Этот шаг приводит ЕС в соответствие с пунктом, ранее объявленным США и Великобританией.

Проект решения также смягчил предыдущее положение, которое на неопределенный срок запрещало судам, перевозящим российскую сырую нефть, закупленную по более высокой цене от установленного порога, доступ к европейским услугам для поставок любой нефти независимо от происхождения.

Теперь в документе говорится, что суду, "намеренно" транспортировавшему российскую сырую нефть или нефтепродукты, закупленные по более высокой цене, будет запрещено получать услуги, связанные с транспортировкой российской сырой нефти или нефтепродуктов, "в течение 90 дней после даты выгрузки груза, приобретенного выше предельной цены".

ЕС также предлагает 90-дневный переход при любых будущих изменениях уровня предельной цены.

Послы ЕС должны встретиться в среду для утверждения ограничения. Ожидается, что на встрече дипломаты обсудят уровень цен.

Если они поддержат это предложение, ЕС и "Группа семи" могут объявить ограничения уже в этот вечер.

По данным СМИ, "Группа семи" и ЕС планируют согласовать договоренность об ограничении цен на российскую нефть в районе $60-70 за баррель.

Ограничение запретит компаниям предоставлять услуги доставки и услуги, такие как страхование, посредничество и финансовую помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если только нефть не будет продана по цене ниже согласованного порога.