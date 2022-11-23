У Фінській затоці та Архіпелаговому морі стартували найбільші навчання ВМС Фінляндії
Середа, 23 листопада 2022, 08:11
У Фінській затоці та Архіпелаговому морі почалися головні навчання військово-морських сил Фінляндії цієї осені.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Мета навчань - провести на фінському узбережжі і водах Балтики міжнародну спільну операцію, навчивши військових моряків надавати і отримувати міжнародну допомогу.
У навчаннях залучені, серед інших, 23 військові кораблі, а також судна технічного флоту і загони військово-морських сил і піхоти.
Загалом у навчаннях беруть участь близько 5000 осіб.
Льотна активність у Південній Фінляндії і на півночі Балтійського моря буде високою під час навчань.
Військові навчання Freezing Wings триватимуть понад тиждень, і в них візьмуть участь військові, зокрема з Німеччини, Франції, США та Швеції.
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