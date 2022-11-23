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У Фінській затоці та Архіпелаговому морі стартували найбільші навчання ВМС Фінляндії

Середа, 23 листопада 2022, 08:11

У Фінській затоці та Архіпелаговому морі почалися головні навчання військово-морських сил Фінляндії цієї осені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Мета навчань - провести на фінському узбережжі і водах Балтики міжнародну спільну операцію, навчивши військових моряків надавати і отримувати міжнародну допомогу.

У навчаннях залучені, серед інших, 23 військові кораблі, а також судна технічного флоту і загони військово-морських сил і піхоти.

Загалом у навчаннях беруть участь близько 5000 осіб.

Льотна активність у Південній Фінляндії і на півночі Балтійського моря буде високою під час навчань.

Військові навчання Freezing Wings триватимуть понад тиждень, і в них візьмуть участь військові, зокрема з Німеччини, Франції, США та Швеції.

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Фінляндія

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