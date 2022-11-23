В Финском заливе и Архипелаговом море стартуваликрупнейшие учения ВМС Финляндии

В Финском заливе и Архипелаговом море начались главные учения военно-морских сил Финляндии этой осенью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Цель учений - провести на финском побережье и водах Балтики международную совместную операцию, научив военных моряков оказывать и получать международную помощь.

В учениях задействованы, среди прочих, 23 военных корабля, а также суда технического флота и отряды военно-морских сил и пехоты.

Всего в учениях принимают участие около 5000 человек.

Летная активность в Южной Финляндии и на севере Балтийского моря будет высокой во время учений.

Военные учения Freezing Wings продлятся более недели, и в них примут участие военные, в частности из Германии, Франции, США и Швеции.