У Норвегії засудили росіянина, який запускав дрон всупереч забороні

Норвезький суд у середу засудив 34-річного росіянина до 90 днів тюремного ув'язнення за запуск безпілотника, порушуючи заборону, спричинену війною Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Чоловіка, особа якого не розкривається, не підозрюють у шпигунстві. Він сказав, що є менеджером туристичного агентства відвідав 85 країн.

Він зізнався, що запускав дрон на півдні Норвегії, щоб фотографувати природу, додавши, що він не знав, що це заборонено.

Чоловік запускав дрон над 16 різними місцями в Норвегії в жовтні. При цьому слідство встановило, що друзі в Росії надсилали йому статті про те, що росіян заарештовують у Норвегії за використання дронів.

"Тим не менш, він продовжував запускати дрони, не поцікавившись, чи існують якісь особливі правила, що стосуються польотів дронів для росіян", - ідеться в рішенні окружного суду Хордаланда.

Обвинувачення просило засудити його до 120 днів позбавлення волі. Прокурорка Маріт Формо сказала, що вона "дуже задоволена вердиктом" суду.

Росіянину зарахували 29 днів ув'язнення, оскільки він перебував під вартою після арешту в жовтні.

Останніми тижнями повідомлялося про численні випадки виявлення безпілотників поблизу морських нафтових і газових платформ, що належать Норвегії.

Кілька російських громадян були затримані за польоти безпілотників або фотографування секретних об'єктів у Норвегії.

Згідно з норвезьким законодавством, повітряним суднам, керованим російськими компаніями або громадянами, заборонено "приземлятися, злітати або пролітати над норвезькою територією". Норвегія не є членом Європейського Союзу, але дзеркально віддзеркалює його дії й ухвалила рішення про заборону на початку цього року після вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у Норвегії висунули звинувачення росіянину Андрєю Якуніну, який всупереч забороні запустив дрон на Шпіцбергені.

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