В Норвегии осудили россиянина, запускавшего дрон вопреки запрету

Норвежский суд в среду приговорил 34-летнего россиянина к 90 дням тюремного заключения за запуск беспилотника в нарушение запрета, вызванного войной России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Мужчина, личность которого не раскрывается, не подозревается в шпионаже. Он сказал, что является менеджером туристического агентства и посетил 85 стран.

Он признался, что запускал дрон на юге Норвегии, чтобы фотографировать природу, добавив, что он не знал, что это запрещено.

Мужчина запускал дрон над 16 различными местами в Норвегии в октябре. При этом следствие установило, что друзья в России присылали ему статьи о том, что россиян арестовывают в Норвегии за использование дронов.

"Тем не менее, он продолжал запускать дроны, не поинтересовавшись, существуют ли какие-либо особые правила, касающиеся полетов дронов для россиян", - говорится в решении окружного суда Хордаланда.

Обвинение просило приговорить его к 120 дням лишения свободы. Прокурор Марит Формо сказала, что она "очень довольна вердиктом" суда.

В последние недели сообщалось о многочисленных случаях обнаружения беспилотников вблизи морских нефтяных и газовых платформ, принадлежащих Норвегии.

Несколько российских граждан были задержаны за полеты беспилотников или фотографирование секретных объектов в Норвегии.

Согласно норвежскому законодательству, воздушным судам, управляемым российскими компаниями или гражданами, запрещено "приземляться, взлетать или пролетать над норвежской территорией". Норвегия не является членом Европейского Союза, но зеркально отражает его действия и приняла решение о запрете в начале этого года после вторжения в Украину.

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