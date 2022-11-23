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"В темряві, але без вас": у соцмережах Молдови запустили флешмоб після відключення електрики

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Середа, 23 листопада 2022, 20:56

Після масштабного відключення електрики в Молдові у соціальних мережах запустили флешмоб із хештегом #безвас - так інтернет-користувачі висловлюють протест проти агресії Росії.

Про це йдеться в публікації молдовського видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

"У темряві, але #безвас. У наших дітей та онуків має бути інше майбутнє! І ми боротимемося за їхнє нормальне життя в цивілізованому світі", - написала у Facebook в.о. гендиректора компанії TRACOM Аурелія Салікова.

Журналіст Дмитро Чорич опублікував у Telegram-каналі своє фото із підписом: "У темряві, але #безвас".

"Світло погасло. Але ми мобілізувалися разом із командою та зробили те, що вміємо найкраще - свою роботу… Цю війну маємо припинити. Негайно", - написав представник міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Даніел Воде.

"Чотири години, а електрики досі немає. Але все нормально, ми тримаємось, тому що Україна тримається і тому що #безвас", - написала громадскьа активістка Констанца Доготару.

До флешмобу приєдналися інші користувачі соцмереж.

Між тим, глава уряду України Денис Шмигаль провів переговори з прем’єркою Молдови Наталією Гаврилицею щодо відключень електроенергії і розповів про їхні підсумки з використанням хештегу #безвас.

23 листопада у деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, ще кількох містах, у тому числі у Придністров’ї. 

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

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Війна з РФ Молдова Енергетика Росія

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