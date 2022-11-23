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"Во тьме, но без вас": в соцсетях Молдовы запустили флешмоб после отключения электричества

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Среда, 23 ноября 2022, 20:56

После масштабного отключения электричества в Молдове в социальных сетях запустили флешмоб с хештегом #безвас – так интернет-пользователи выражают протест против агрессии России.

Об этом говорится в публикации молдавского издания Newsmaker, пишет "Европейская правда".

"Во тьме, но #безвас. У наших детей и внуков должно быть другое будущее! И мы будем бороться за их нормальную жизнь в цивилизованном мире", - написала в Facebook и.о. гендиректора компании TRACOM Аурелия Саликова.

Журналист Дмитрий Чорич опубликовал в Telegram-канале свое фото с подписью: "В темноте, но #безвас".

"Свет потух. Но мы мобилизовались вместе с командой и сделали то, что умеем лучше всего - свою работу… Эту войну нужно прекратить. Немедленно", - написал представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Воде.

"Четыре часа, а электричества до сих пор нет. Но все нормально, мы держимся, потому что Украина держится, и потому что #безвас", - написала общественная активистка Констанца Доготара.

К флешмобу присоединились другие пользователи соцсетей.

Между тем глава правительства Украины Денис Шмигаль провел переговоры с премьером Молдовы Наталией Гаврилицей об отключениях электроэнергии и рассказал об их итогах с использованием хэштега #безвас.

23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

Свет исчез в отдельных районах Кишинева, Бельцах, еще нескольких городах, в том числе в Приднестровье.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев не может доверять режиму России, который убивает одних людей и оставляет других без света и тепла.


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Война с РФ Молдова Энергетика Россия

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