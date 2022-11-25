Франція відправила Україні 100 потужних генераторів

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що її країна спрямувала до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щоб допомогти населенню протриматися, Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів, в той час як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни.

100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", - написала Колонна у Twitter.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 🇫🇷 generators are on their way to Ukraine 🇺🇦. Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU — Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах, аби допомогти пом’якшити труднощі, що виникають через постійні пошкодження інфраструктури ракетними ударами РФ.