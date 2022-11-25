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Франція відправила Україні 100 потужних генераторів

П'ятниця, 25 листопада 2022, 12:32

Глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що її країна спрямувала до України 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Щоб допомогти населенню протриматися, Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів, в той час як Росія хоче перетворити зиму на зброю війни.

100 французьких генераторів вже на шляху до України. Нагадуємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", - написала Колонна у Twitter.

Нагадаємо, Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу "Генератори надії", метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах, аби допомогти пом’якшити труднощі, що виникають через постійні пошкодження інфраструктури ракетними ударами РФ.

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Франція Війна з РФ

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