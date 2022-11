Франция отправила Украине 100 мощных генераторов

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна направила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет превратить зиму в оружие войны.

100 французских генераторов уже на пути в Украину. Напоминаем, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями", - написала Колонна в Twitter.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 🇫🇷 generators are on their way to Ukraine 🇺🇦. Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU