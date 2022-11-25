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Франция отправила Украине 100 мощных генераторов

Пятница, 25 ноября 2022, 12:32

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что ее страна направила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет превратить зиму в оружие войны.

100 французских генераторов уже на пути в Украину. Напоминаем, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями", - написала Колонна в Twitter.

Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу "Генераторы надежды", цель которой - сбор генераторов для Украины в больших объемах, чтобы помочь смягчить трудности, возникающие из-за постоянных повреждений инфраструктуры ракетными ударами РФ.

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Франция Война с РФ

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