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Національна асамблея Франції проголосувала за закріплення права на аборти в конституції

П'ятниця, 25 листопада 2022, 21:42

Національна асамблея Франції підтримала пропозицію про закріплення права на аборт у конституції.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Депутати проголосували переважною більшістю за включення до конституції пункту, що гарантує "ефективність та рівний доступ до права на добровільне переривання вагітності".

Франція робить нову спробу закріпити право на аборт у конституції

Зміну ініціювала депутатка від лівих сил Матільда ​​Пано. Вона зазначила, що закріплення у конституції покликане захистити французів від "відкату", який зараз спостерігається у США та Польщі.

Проте законопроєкт долає нелегкий шлях проходження. Минулого місяця верхня палата парламенту, Сенат, відхилила аналогічну пропозицію і, як вважають, навряд чи підтримає нову поправку. 

Праві партії, які домінують у Сенаті, стверджують, що права на аборти у Франції не перебувають під загрозою.

Зміна конституції також має бути винесена на референдум. Опитування громадської думки показують, що понад 80% французьких виборців підтримують цю ідею.

Поправка Пано пройшла через парламент, заручившись підтримкою депутатів від правлячої партії Еммануеля Макрона.

Пано присвятила голосування у четвер жінкам у США, Польщі та Угорщині. Її ініціатива щодо зміни конституції була викликана ухвалою Верховного суду США про припинення національної гарантії доступу до абортів, що скасувало знакове рішення 1973 року.

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