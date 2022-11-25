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Национальная ассамблея Франции проголосовала за закрепление права на аборты в конституции

Пятница, 25 ноября 2022, 21:42

Национальная ассамблея Франции поддержала предложение о закреплении права на аборт в конституции.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Депутаты проголосовали подавляющим большинством за включение в конституцию пункта, что гарантирует "эффективность и равный доступ к праву на добровольное прерывание беременности".

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Смену инициировала депутат от левых сил Матильда Пано. Она отметила, что закрепление в конституции призвано защитить французов от "отката", который сейчас наблюдается в США и Польше.

Однако законопроект преодолевает нелегкий путь прохождения. В прошлом месяце верхняя палата парламента, Сенат, отклонила аналогичное предложение и, как полагают, вряд ли поддержит новую поправку.

Правые партии, доминирующие в Сенате, утверждают, что права на аборты во Франции не находятся под угрозой.

Изменение конституции также должно быть вынесено на референдум. Опросы общественного мнения показывают, что более 80% французских избирателей поддерживают эту идею.

Поправка Пано прошла через парламент, заручившись поддержкой депутатов от правящей партии Эммануэля Макрона.

Пано посвятила голосование в четверг женщинам в США, Польше и Венгрии. Ее инициатива по изменению конституции была вызвана постановлением Верховного суда США о прекращении национальной гарантии доступа к абортам, что отменило знаковое решение 1973 года.

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Франция ЕвроЖизнь

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