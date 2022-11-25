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Фінляндія може відправити в Україну енергетичне обладнання вже наступного тижня

П'ятниця, 25 листопада 2022, 22:43

Міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля повідомив, що Фінляндія може відправити в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.

Про це він розповів в інтерв'ю Yle, пише "Європейська правда".

Україна звернулася до Фінляндії з проханням про екстрену допомогу після того, як Росія в середу завдала масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України.

"Я вчора звернувся до компаній із проханням про пожертву обладнання, і сьогодні багато компаній позитивно відповіли на запит", - повідомив Лінтіля.

Виконавчий директор Асоціації енергетичної промисловості Юкка Лескеля зазначає, що в Україну вже раніше було надіслано енергетичне обладнання.

У п’ятницю фахівець МВС Пекка Тіайнен в інтерв'ю Yle розповів, що Україні потрібне все, що пов'язане з енергетичним сектором, виробленням електроенергії, передачею електрики та паливом.

Як повідомлялося, Європарламент спільно з Європейською асоціацією міст запустив спеціальну ініціативу збору генераторів для України.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у п’ятницю, що ЄС передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

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Фінляндія Війна з РФ Енергетика

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