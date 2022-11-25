Финляндия может отправить в Украину энергетическое оборудование уже на следующей неделе

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля сообщил, что Финляндия может отправить в Украину первую партию энергетического оборудования уже на следующей неделе.

Об этом он рассказал в интервью Yle, пишет "Европейская правда".

Украина обратилась к Финляндии с просьбой об экстренной помощи после того, как Россия в среду нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

"Я вчера обратился к компаниям с просьбой о пожертвовании оборудования, и сегодня многие компании положительно ответили на запрос", - сообщил Линтиля.

Исполнительный директор Ассоциации энергетической промышленности Юкка Лескеля отмечает, что в Украину уже раньше было направлено энергетическое оборудование.

В пятницу специалист МВД Пекка Тиайнен в интервью Yle рассказал, что Украине нужно все, что связано с энергетическим сектором, выработкой электроэнергии, передачей электричества и топливом.

Европарламент совместно с Европейской ассоциацией городов запустил специальную инициативу сбора генераторов для Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила в пятницу, что ЕС передает Украине 200 средних трансформаторов, один большой автотрансформатор и 40 электрогенераторов.