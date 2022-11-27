Посол у Німеччині розповів, як домовилися з депутатами про визнання Голодомору геноцидом

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв розповів, що готовності демократичних фракцій Бундестагу проголосувати за визнання Голодомору геноцидом - що очікувано відбудеться цього тижня - передувала тривала дипломатична робота.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Олексій Макеєв розповів, що президент Володимир Зеленський останнім часом кілька разів піднімав тему про визнання Голодомору геноцидом у розмовах з президентом Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром та канцлером Олафом Шольцом.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба провів телефонні розмови з лідерами демократичних фракцій у Бундестазі, пояснюючи, чому цей жест настільки важливий для українців.

Для посла тема також стала одним з пріоритетів одразу після приїзду до Берліна в середині жовтня замість Андрія Мельника. "Останні тижні я провів у комітетах Бундестагу, обговорюючи тему визнання з німецькими парламентарями. Зрештою, вчора усі демократичні франкції погодили текст резолюції, в якій є чітке визначення Голодомору як геноциду українського народу. Саме голосування відбудеться наступної середи і ми чекаємо, що рішення буде схвалено", - зазначим Олексій Макеєв.

Він додав, що результату посприяла і багаторічна робота української діаспори, яка проводила різноманітні акції і зверталася до політиків.

"Я б не казав, що це перемога. Це радше справедливість… Дякую німецьким депутатам – коаліції та опозиції – за це важливе рішення. Новий погляд на історію ХХ століття необхідний особливо сьогодні, коли Росія веде нову геноцидну війну на наше винищення. Дякую німецьким політикам, які це розуміють. Зараз важливо продовжити наші зусилля, щоб пояснити німецькому суспільству важливість цього рішення і як воно наближає нашу перемогу", - зазначив Олексій Макеєв.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що чотири демократичні фракції Бундестагу - партії "світлофорної коаліції" та ХДС - готові підтримати резолюцію з визнанням Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. У тексті Голодомор визнають геноцидом та ставлять в один ряд з іншими злочинами проти людяності ХХ сторіччя, у тому числі Голокостом.

Резолюцію мають винести на голосування у середу 30 листопада, розгляд почнеться о 18:00 з дебатів, які триватимуть близько 40 хвилин. Стежити за голосуванням можна буде у трансляції на сайті Бундестагу.