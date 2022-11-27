Посол в Германии рассказал, как договорились с депутатами о признании Голодомора геноцидом

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что готовности демократических фракций Бундестага проголосовать за признание Голодомора геноцидом - что ожидаемо состоится на этой неделе - предшествовала длительная дипломатическая работа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Алексей Макеев рассказал, что президент Владимир Зеленский в последнее время несколько раз поднимал тему о признании Голодомора геноцидом в разговорах с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с лидерами демократических фракций в Бундестаге, объясняя, почему этот жест настолько важен для украинцев.

Для посла тема также стала одним из приоритетов сразу после приезда в Берлин в середине октября вместо Андрея Мельника. "Последние недели я провел в комитетах Бундестага, обсуждая тему признания с немецкими парламентариями. В конце концов, вчера все демократические франкции согласовали текст резолюции, в которой есть четкое определение Голодомора как геноцида украинского народа. Само голосование состоится в следующую среду и мы ожидаем, что решение будет принято", - отметил Алексей Макеев.

Он добавил, что результату поспособствовала и многолетняя работа украинской диаспоры, которая проводила различные акции и обращалась к политикам.

"Я бы не говорил, что это победа. Это скорее справедливость... Спасибо немецким депутатам - коалиции и оппозиции - за это важное решение. Новый взгляд на историю ХХ века необходим особенно сегодня, когда Россия ведет новую геноцидную войну на наше уничтожение. Спасибо немецким политикам, которые это понимают. Сейчас важно продолжить наши усилия, чтобы объяснить немецкому обществу важность этого решения и как оно приближает нашу победу", - отметил Алексей Макеев.

Напомним, на этой неделе стало известно, что четыре демократические фракции Бундестага - партии "светофорной коалиции" и ХДС - готовы поддержать резолюцию с признанием Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа. В тексте Голодомор признают геноцидом и ставят в один ряд с другими преступлениями против человечности ХХ века, в том числе Холокостом.

Резолюцию должны вынести на голосование в среду 30 ноября, рассмотрение начнется в 18:00 с дебатов, которые продлятся около 40 минут. Следить за голосованием можно будет в трансляции на сайте Бундестага.