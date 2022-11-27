Зсув на острові біля Неаполя: підтвердилася загибель однієї людини, 11 вважаються зниклими
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Неділя, 27 листопада 2022, 13:27
Неділя, 27 листопада 2022, 13:27
Внаслідок зсувів на італійському острові Іскія після сильних дощів підтвердили загибель однієї людини, доля ще 11 залишається невідомою.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
У префектурі Неаполя повідомили, що наразі відомо про одного загиблого - 31-річну жінку - і чотирьох травмованих. 11 людей, у тому числі двоє неповнолітніх, вважаються зниклими, четверо травмовані.
Близько 170 особам довелося тимчасово переїхати. Зсув безпосередньо пошкодив15 будинків.
Триваючі пошуково-рятувальні роботи ускладнює сильний вітер. Служби й волонтери продовжують розчищати вулиці та контролюють будинки, мешканців яких евакуювали, щоб запобігти випадкам мародерства.
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