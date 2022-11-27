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Зсув на острові біля Неаполя: підтвердилася загибель однієї людини, 11 вважаються зниклими

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Неділя, 27 листопада 2022, 13:27

Внаслідок зсувів на італійському острові Іскія після сильних дощів підтвердили загибель однієї людини, доля ще 11 залишається невідомою. 

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У префектурі Неаполя повідомили, що наразі відомо про одного загиблого - 31-річну жінку - і чотирьох травмованих. 11 людей, у тому числі двоє неповнолітніх, вважаються зниклими, четверо травмовані. 

 
ANSA

Близько 170 особам довелося тимчасово переїхати. Зсув безпосередньо пошкодив15 будинків. 

 
ANSA

Триваючі пошуково-рятувальні роботи ускладнює сильний вітер. Служби й волонтери продовжують розчищати вулиці та контролюють будинки, мешканців яких евакуювали, щоб запобігти випадкам мародерства.

 
 
ANSA

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Італія стихійні лиха

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