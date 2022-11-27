Зсув на острові біля Неаполя: підтвердилася загибель однієї людини, 11 вважаються зниклими

Внаслідок зсувів на італійському острові Іскія після сильних дощів підтвердили загибель однієї людини, доля ще 11 залишається невідомою.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У префектурі Неаполя повідомили, що наразі відомо про одного загиблого - 31-річну жінку - і чотирьох травмованих. 11 людей, у тому числі двоє неповнолітніх, вважаються зниклими, четверо травмовані.

ANSA

Близько 170 особам довелося тимчасово переїхати. Зсув безпосередньо пошкодив15 будинків.

ANSA

Триваючі пошуково-рятувальні роботи ускладнює сильний вітер. Служби й волонтери продовжують розчищати вулиці та контролюють будинки, мешканців яких евакуювали, щоб запобігти випадкам мародерства.