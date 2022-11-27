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Оползень на острове возле Неаполя: подтвердилась гибель одного человека, 11 считаются пропавшими

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Воскресенье, 27 ноября 2022, 13:27

В результате оползней на итальянском острове Иския после сильных дождей подтвердили гибель одного человека, судьба еще 11 остается неизвестной. 

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В префектуре Неаполя сообщили, что сейчас известно об одном погибшем - 31-летней женщине - и четырех травмированных. 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних, считаются пропавшими без вести, четверо травмированы. 

 
ANSA

Около 170 человек пришлось временно переехать. Оползень непосредственно повредил 15 домов. 

ANSA
ANSA

Продолжающиеся поисково-спасательные работы осложняет сильный ветер. Службы и волонтеры продолжают расчищать улицы и контролируют дома, жителей которых эвакуировали, чтобы предотвратить случаи мародерства.

 

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Италия стихийные бедствия

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