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Кількість загиблих в результаті зсуву на острові в Італії зросла до 3

Неділя, 27 листопада 2022, 17:04

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок зсувів на італійському острові Іскія, загалом загинули три людини.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У неділю рятувальники знайшли тіло літньої жінки, особу якої наразі встановити не вдається. Друга жертва - дівчинка 5-6 років. Її тіло було знайдено в спальній кімнаті будинку, накритого зсувом.

Вчора під півтораметровим шаром бруду було знайдено тіло 31-річної жінки. На даний момент вважаються зниклими безвісти 9 осіб.

Загалом під зсув потрапило 15 будинків. Зниклими безвісти вважаються члени двох сімей, серед них щонайменше двоє неповнолітніх. Ще 167 осіб змушені були покинути свої будинки.

Пошуково-рятувальні роботи ускладнює сильний вітер. Служби й волонтери продовжують розчищати вулиці та контролюють будинки, мешканців яких евакуювали, щоб запобігти випадкам мародерства.

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Італія стихійні лиха

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