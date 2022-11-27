Количество погибших в результате оползня на острове в Италии возросло до 3
Спасатели нашли тела двух погибших в результате оползней на итальянском острове Искья, всего погибли три человека.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
В воскресенье спасатели нашли тело пожилой женщины, личность которой пока установить не удается. Вторая жертва - девочка 5-6 лет. Ее тело было найдено в спальной комнате дома, накрытого оползнем.
Вчера под полутораметровым слоем грязи было найдено тело 31-летней женщины. На данный момент считаются пропавшими без вести 9 человек.
Всего под оползень попало 15 домов. Пропавшими без вести считаются члены двух семей, среди них по меньшей мере двое несовершеннолетних. Еще 167 человек вынуждены были покинуть свои дома.
Поисково-спасательные работы осложняет сильный ветер. Службы и волонтеры продолжают расчищать улицы и контролируют дома, жителей которых эвакуировали, чтобы предотвратить случаи мародерства.