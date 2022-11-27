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Количество погибших в результате оползня на острове в Италии возросло до 3

Воскресенье, 27 ноября 2022, 17:04

Спасатели нашли тела двух погибших в результате оползней на итальянском острове Искья, всего погибли три человека.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

В воскресенье спасатели нашли тело пожилой женщины, личность которой пока установить не удается. Вторая жертва - девочка 5-6 лет. Ее тело было найдено в спальной комнате дома, накрытого оползнем.

Вчера под полутораметровым слоем грязи было найдено тело 31-летней женщины. На данный момент считаются пропавшими без вести 9 человек.

Всего под оползень попало 15 домов. Пропавшими без вести считаются члены двух семей, среди них по меньшей мере двое несовершеннолетних. Еще 167 человек вынуждены были покинуть свои дома.

Поисково-спасательные работы осложняет сильный ветер. Службы и волонтеры продолжают расчищать улицы и контролируют дома, жителей которых эвакуировали, чтобы предотвратить случаи мародерства.

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Италия стихийные бедствия

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