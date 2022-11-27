США надали $20 млн на підтримку української зернової ініціативи – посол

Сполучені Штати передали $20 млн через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) для підтримки перевезення зерна з України.

Про це написала у Twitter посол США Бріджит Брінк, повідомляє "Європейська правда".

"Поки Росія використовує продовольство як зброю, президент Зеленський та Україна вживають заходів, щоб зменшити продовольчу небезпеку, спричинену війною Росії. $20 млн підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають доставляти зерно з України тим, хто його найбільше потребує", - йдеться у повідомленні.

Back in Odesa with @StateDept Sanctions Coordinator Jim O’Brien and @minfrastucture @olkubrakov to see how quickly Ukraine’s farmers, exporters, and ports work to move millions of tons of grain from Ukraine to the world through the Black Sea Grain Initiative. 2/2 pic.twitter.com/2YoVutKF4P — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 27, 2022

Посол повідомила, що перебуває в Одесі з координатором з питань санкцій Держдепу США Джимом О’Браєном і міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, "щоб побачити, як швидко українські фермери, експортери, порти працюють над транспортуванням мільйонів тонн зерна з України по світу через Чорноморську зернову ініціативу".

Нагадаємо, продовольча ініціатива України Grain from Ukraine ("Зерно з України"), спрямована на подолання зернової кризи у найбідніших країнах, на першому саміті зібрала $150 мільйонів від понад 20 країн-учасниць і ЄС.

Суть ініціативи - відправити 60 суден із зерном з українських портів до країн, де найбільше дається взнаки продовольча криза, зокрема, в Ефіопію, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенію та Ємен.

Згідно з ініціативою, країни-учасниці проєкту купують сільськогосподарську продукцію в українських виробників і оплачують її передачу до країн, що перебувають на межі голоду.