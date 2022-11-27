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США предоставили $20 млн в поддержку украинской зерновой инициативы - посол

Воскресенье, 27 ноября 2022, 17:29

Соединенные Штаты передали $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки перевозки зерна из Украины.

Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную угрозу, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продольную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", - говорится в сообщении.

Посол сообщила, что находится в Одессе с координатором по вопросам санкций Госдепа США Джимом О'Брайеном и министром инфраструктуры Александром Кубраковым, "чтобы увидеть, как быстро украинские фермеры, экспортеры, порты работают над транспортировкой миллионов тонн зерна из Украины по миру через Черноморскую зерновую инициативу".

Напомним, продовольственная инициатива Украины Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"), направленная на преодоление зернового кризиса в беднейших странах, на первом саммите собрала $150 миллионов от более 20 стран-участниц и ЕС.

Суть инициативы - отправить 60 судов с зерном из украинских портов в страны, где больше всего сказывается продовольственный кризис, в частности, в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению и Йемен.

Согласно инициативе, страны-участницы проекта покупают сельскохозяйственную продукцию у украинских производителей и оплачивают ее передачу в страны, находящиеся на грани голода.

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