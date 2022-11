США предоставили $20 млн в поддержку украинской зерновой инициативы - посол

Соединенные Штаты передали $20 млн через Агентство США по международному развитию (USAID) для поддержки перевозки зерна из Украины.

Об этом написала в Twitter посол США Бриджит Бринк, сообщает "Европейская правда".

"Пока Россия использует продовольствие как оружие, президент Зеленский и Украина принимают меры, чтобы уменьшить продовольственную угрозу, вызванную войной России. $20 млн поддержки США от USAID через Всемирную продольную программу уже помогают доставлять зерно из Украины тем, кто в нем больше всего нуждается", - говорится в сообщении.

Back in Odesa with @StateDept Sanctions Coordinator Jim O’Brien and @minfrastucture @olkubrakov to see how quickly Ukraine’s farmers, exporters, and ports work to move millions of tons of grain from Ukraine to the world through the Black Sea Grain Initiative. 2/2 pic.twitter.com/2YoVutKF4P