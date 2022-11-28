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Словенія передасть Україні реанімобіль для недоношених дітей та їхніх матерів

Понеділок, 28 листопада 2022, 22:32

Міністерство закордонних справ Словенії ухвалило виділити 370 тисяч євро гуманітарної допомоги для придбання для України реанімобіля, яким будуть транспортуватися недоношені діти та їхні матері.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну угоду в понеділок підписали виконувачка обов’язків генерального секретаря МЗС Словенії Рената Чвельбар Бек та посол України в Словенії Андрій Таран.

Як підкреслили в уряді Словенії, автомобіль буде повністю обладнаний відповідно до міжнародних стандартів. В українському посольстві уточнили, що йдеться про реанімобіль класу С.

Раніше міністерство закордонних справ Словенії на прохання української сторони виділило 580 тисяч євро на закупівлю автомобілів швидкої допомоги. Два з них мають бути поставлені до кінця 2022 року.

Нагадаємо, в понеділок до Києва прибув міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець, який оголосив про участь своєї країни в місії Європейського Союзу з підготовки українських військових EUMAM.

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Словенія Війна з РФ

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