Словенія передасть Україні реанімобіль для недоношених дітей та їхніх матерів

Міністерство закордонних справ Словенії ухвалило виділити 370 тисяч євро гуманітарної допомоги для придбання для України реанімобіля, яким будуть транспортуватися недоношені діти та їхні матері.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну угоду в понеділок підписали виконувачка обов’язків генерального секретаря МЗС Словенії Рената Чвельбар Бек та посол України в Словенії Андрій Таран.

Як підкреслили в уряді Словенії, автомобіль буде повністю обладнаний відповідно до міжнародних стандартів. В українському посольстві уточнили, що йдеться про реанімобіль класу С.

Раніше міністерство закордонних справ Словенії на прохання української сторони виділило 580 тисяч євро на закупівлю автомобілів швидкої допомоги. Два з них мають бути поставлені до кінця 2022 року.

Нагадаємо, в понеділок до Києва прибув міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець, який оголосив про участь своєї країни в місії Європейського Союзу з підготовки українських військових EUMAM.