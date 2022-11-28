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Словения передаст Украине реанимобиль для недоношенных детей и их матерей

Понедельник, 28 ноября 2022, 22:32

Министерство иностранных дел Словении приняло решение выделить 370 тысяч евро гуманитарной помощи для приобретения для Украины реанимобиля, которым будут транспортироваться недоношенные дети и их матери.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее соглашение в понедельник подписали исполняющая обязанности генерального секретаря МИД Словении Рената Чвельбар Бек и посол Украины в Словении Андрей Таран.

Как подчеркнули в правительстве Словении, автомобиль будет полностью оборудован в соответствии с международными стандартами. В украинском посольстве уточнили, что речь идёт о реанимобиле класса С.

Ранее министерство иностранных дел Словении по просьбе украинской стороны выделило 580 тысяч евро на закупку автомобилей скорой помощи. Два из них должны быть поставлены до конца 2022 года.

Напомним, в понедельник в Киев прибыл министр обороны Словении Марьян Шарец, который объявил об участии своей страны в миссии Европейского Союза по подготовке украинских военных EUMAM.

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