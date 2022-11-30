Країни ЄС витратили на скраплений газ з Росії у п'ять разів більше, ніж роком раніше - Bloomberg

Європейський Союз цього року зменшив свою залежність від російських енергоносіїв, заборонивши імпорт вугілля і готуючи ембарго на нафту, але імпорт скрапленого природного газу з Росії зріс приблизно на 40% за рік.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, яке посилається на дані відстеження суден і портів, з січня по вересень ЄС витратив рекордні 12,5 мільярдів євро на російський LNG - в п'ять разів більше, ніж роком раніше.

Зростаючий попит з боку таких країн, як Франція і Бельгія, допоміг Росії стати постачальником LNG №2 в північно-західну Європу в цьому році, значно відстаючи від США, але випереджаючи Катар, показують дані відстеження суден і портів.

До вторгнення в Україну в лютому, трубопровідний газ з Росії був найбільшим джерелом палива в Європі. Відтоді як Кремль обмежив постачання, регіон був змушений імпортувати більше LNG - з Росії та з усього світу.

Серед європейських країн лише Велика Британія та країни Балтії припинили купувати російський LNG. На противагу цьому, російську нафту в регіоні не купують, а 5 грудня має набути чинності заборона ЄС на постачання нафти.

Повне ембарго на російський газ ніколи серйозно не розглядалося, враховуючи дефіцит світових поставок і потенціал ще більш жорсткого ринку в наступному році. Проте ЄС докладає зусиль для пошуку альтернативних джерел постачання. У березні блок пообіцяв замістити майже дві третини імпорту газу з Росії цього року, причому більша частина нових обсягів надійде у вигляді світового скрапленого газу.

Російський газ зараз становить менше 10% від поставок палива в регіон, в порівнянні з більш ніж третиною минулого року, але частка LNG в російських поставках наближається до половини.

Поставки в бельгійські порти з січня по жовтень зросли більш ніж удвічі, а імпорт до Франції збільшився на 60%. Більшість світових поставок LNG зафіксовані в довгострокових контрактах, а продавцями часто виступають великі транснаціональні корпорації, які практично не контролюються урядом.