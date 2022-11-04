Країни G7 закликали Лукашенка не втягувати Білорусь у війну і пригрозили наслідками

Міністри закордонних справ країн Групи семи закликали Александра Лукашенка припинити підтримувати російську війну і не втягувати у неї Білорусь.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання у німецькому Мюнстері, пише "Європейська правда".

"Ми знову закликаємо білоруську владу припинити сприяти російській агресивній війні, в тому числі дозволяти російським збройним силам використовувати білоруську територію для запуску ракет, націлених на Україну. Якщо білоруська влада буде більш безпосередньо залучати Білорусь у війну Росії, G7 накладе на режим непосильні додаткові витрати", - йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що країни G7 продовжать накладати економічні санкції на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які надають військову підтримку агресивній війні Москви, як деякі з них вже зробили у зв'язку з наданням Іраном безпілотних літальних апаратів.

"Ми засуджуємо нещодавню ескалацію Росії, включаючи її напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичні та водні об'єкти, по всій Україні з використанням ракет та іранських безпілотників та інструкторів. За допомогою цих атак Росія намагається тероризувати цивільне населення", - йдеться у заяві.

Міністри підкреслили, що невибіркові напади на цивільне населення та інфраструктуру є воєнними злочинами, і підтвердили рішучість забезпечити повну відповідальність за них та злочини проти людяності.

Нагадаємо, у понеділок Лукашенко підписав указ про створення й функціонування "навчально-бойових центрів" спільної з Росією підготовки військовослужбовців.

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