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Страны G7 призвали Лукашенко не втягивать Беларусь в войну и пригрозили последствиями

Пятница, 4 ноября 2022, 17:51

Министры иностранных дел стран Группы семи призвали Александра Лукашенко прекратить поддерживать российскую войну и не втягивать в нее Беларусь.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам заседания в немецком Мюнстере, пишет "Европейская правда".

"Мы вновь призываем белорусские власти прекратить способствовать российской агрессивной войне, в том числе позволять российским вооруженным силам использовать белорусскую территорию для запуска ракет, нацеленных на Украину. Если белорусские власти будут более непосредственно привлекать Беларусь в войну России, G7 наложит на режим непосильные дополнительные расходы", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что страны G7 продолжат накладывать экономические санкции на Россию и другие страны, физических или юридических лиц, которые оказывают военную поддержку агрессивной войне Москвы, как некоторые из них уже сделали в связи с предоставлением Ираном беспилотных летательных аппаратов.

"Мы осуждаем недавнюю эскалацию России, включая ее нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в частности энергетические и водные объекты, по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников и инструкторов. С помощью этих атак Россия пытается терроризировать гражданское население", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что неизбирательные нападения на гражданское население и инфраструктуру являются военными преступлениями, и подтвердили решимость обеспечить полную ответственность за них и преступления против человечности.

Напомним, в понедельник Лукашенко подписал указ о создании и функционировании "учебно-боевых центров" совместной с Россией подготовки военнослужащих.

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G7 (группа семи) Беларусь

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